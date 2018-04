PHILADELPHIA – Il volo Southwest 1380 New York-Dallas che ha dovuto effettuare un atterraggio di emergenza a Philadelphia a causa di un gravissimo incidente in volo ha la sua eroina dai “nervi d’acciaio”: si tratta della pilota Tammie Jo Shults.

Così l’hanno definita i media americani e i passeggeri a bordo del velivolo. Poco prima di toccare terra, la pilota dell’aereo ha informato la torre di controllo sulle condizioni del velivolo e ha chiesto l’arrivo di personale medico sulla pista.

“Mi hanno detto che c’è un buco nell’aereo e che qualcuno è stato risucchiato“. Sono le 11:17 (ora locale) di martedì 17 aprile. La comandante del volo sta comunicando all’Air Traffic Control (ATC) che il motore sinistro del velivolo è esploso in quota, che ci sono feriti a bordo e che è necessario un atterraggio di emergenza.

Una passeggera – riportata all’interno dell’aereo dalle altre persone, in seguito all’apertura di una falla in un finestrino – è purtroppo morta dopo essere stata ricoverata d’urgenza in ospedale, una volta eseguito l’atterraggio a Philadelphia.

Atterraggio che la comandante Tammie Jo Shults esegue in costante contatto con la torre di controllo e le autorità, mantenendo la calma durante tutta la procedura, il cui audio – in cui si sente anche la descrizione di ciò che le viene riportato dagli assistenti di volo – è stato messo on line da ‘Mashable’. Di seguito, una breve trascrizione a partire dal minuto 3:36.

VOLO 1380: “Potreste mandare medici sulla pista? Abbiamo passeggeri feriti”.

ATC: “Passeggeri feriti, OK. E voi? L’aereo è in fiamme?”.

VOLO 1380: “No, non è in fiamme ma manca una parte. [Pausa]. Mi hanno detto che c’è un buco e che… qualcuno è volato fuori”.

ATC: “Scusa, hai detto che c’è un buco e qualcuno è finito fuori? [Pausa]. OK… troveremo una soluzione. L’aeroporto è ora alla tua destra: segnalalo alla vista, per favore”.

VOLO 1380: “Qui Southwest 1380, aeroporto in vista”.

Ora i media Usa parlano della Shults come di un’eroina dai nervi d’acciaio. I passeggeri raccontano che la donna, dopo l’esplosione, si è recata dai passeggeri ed ha abbracciato e consolato quelli più spaventati.

Il Boeing 737-700 ha dovuto effettuare un atterraggio d’emergenza nell’aeroporto di Philadelphia per esplosione al motore sinistro. Un pezzo di quest’ultimo ha rotto una finestra e secondo diversi testimoni una passeggera seduta lì accanto è stata parzialmente risucchiata all’esterno al momento dell’atterraggio, avvenuto dopo che l’aereo aveva perso pressione in modo violento. Sono dovuti accorrere almeno altri tre passeggeri per trascinarla dentro.