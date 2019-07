ROMA – Mentre l’aereo è in volo da Miami a Los Angeles, una donna rompe un computer portatile sbattendolo sulla testa del suo fidanzato, accusato di “guardare altre donne”. L’aereo è pieno di gente: il video inizia con la donna che inveisce contro il suo fidanzato mentre è ancora seduta.

Due hostess intervengono cercando di calmare la situazione. La donna però continua ad urlare: “Vuoi provare a guardare altre donne?…fo***i!”. Ad un certo punto, una delle hostess le chiede di astenersi dall’usare parole pesanti e bstemmie facendole notare che sull’aereo c’è un bambino. La donna ribatte stizzita: “Sì, lo so, ho consultato il bambino”.

Ad un certo punto il ragazzo si alza e prova a fuggire via dalla sua ragazza. E’ proprio in questo momento che l’uomo viene colpito col portatile in testa. Anche la sua (ormai ex?) fidanzata si alza dalla sedie con l’intenzione di rompere il computer sulla testa del fidanzato. Il computer viene quindi scagliato con molta forza finendo per rompersi. I presenti urlano dalla paura: a quel punto, ad intervenire è il pilota che informa la passeggera che sarà accusata di aggressione. Apparentemente non turbata, lei risponde: “Bene, qualunque cosa”.

Il dipartimento di polizia di Miami-Dade ha identificato la coppia. Al Sun, l’American Airlines, la compagnia di volo sul cui aereo è accaduto questo spiacevole episodio ha scritto un comunicato: “Ringraziamo l’equipaggio americano che sono intervenuti rapidamente. Le loro azioni hanno portato a un ambiente sicuro per tutti i nostri passeggeri. Si prega di contattare il dipartimento di polizia di Miami-Dade per ulteriori dettagli sulla loro indagine”.

Fonte: Il Messaggero, The Sun, Youtube