SpaceX, diretta Nasa del lancio della missione Crew Dragon 2 VIDEO Tutte le novità della missione

SpaceX pronta al lancio: la Nasa fa la diretta video di Crew Dragon 2. Sono pronti a volare, con una capsula e un razzo già utilizzati, i quattro veterani della seconda missione della Crew Dragon. La navetta della SpaceX si afferma come il nuovo “taxi spaziale” degli Stati Uniti dopo lo Shuttle. A bordo anche il primo astronauta europeo a volare su una navetta costruita da un’azienda privata.

SpaceX, lancio Crew Dragon 2: diretta video della Nasa

A Cape Canaveral è tutto pronto per il lancio della Crew Dragon 2, previsto alle ore 11,49 italiane di venerdì 23 aprile 2021. Il lancio avviene dalla storica piattaforma 39 del Kennedy Space Center, la stessa dalla quale partiva il razzo Saturno V ai tempi del programma Apollo e dalla quale sono partiti anche tanti Space Shuttle.

La diretta su NASA Tv: dalle ore che precedono il lancio fino all’arrivo degli astronauti a bordo della Stazione Spaziale Internazionale.

Le novità della missione Crew Dragon 2 di SpaceX

Tante le novità di questa missione. E’ la prima volta in cui degli astronauti voleranno su una navetta già utilizzata, quella con cui ha debuttato il primo equipaggio della Crew Dragon nella missione Demo 2, composto da Douglas Hurley e Robert Behnken. Il primo stadio del Falcon 9 che li porterà in orbita è quello utilizzato nella prima missione della Crew Dragon.

E’ anche la prima volta che un astronauta dell’Agenzia Spaziale Europea (Esa) vola con un veicolo commerciale. Dell’equipaggio, composto da quattro veterani, fa parte infatti il francese Thomas Pesquet. Ingegnere aerospaziale e pilota di linea, Persquet è entrato nel corpo astronauti dell’Esa nel 2009 e ha volato per la prima volta nel 2016 su una navetta russa Soyuz. Adesso è pronto a tornare per la seconda volta sulla Stazione Spaziale Internazionale, dove per sei mesi lavorerà alla sua nuova missione, Alpha.

Con lui si preparano a salire sulla Crew Dragon il comandante Robert Shane Kimbrough e Megan McArthur, entrambi della Nasa, e Akihiko Hoshide, dell’agenzia spaziale giapponese Jaxa che diventerà il comandante dell’equipaggio Expedition 65 della Stazione Spaziale.

Le novita’ comunque non mancano per nessuno di loro: per tutti e’ il primo volo sulla Crew Dragon e sono inedite anche le tute che indosseranno, bianche e grigie, dallo stile che evoca quello della fantascienza. Pesquet ha scelto una foto con il nuovo casco per il suo profilo Twitter. E’ nuovo anche il veicolo con cui i quattro dovranno raggiungere la rampa di lancio: la Tesla bianca della SpaceX invece del pulmino color argento.