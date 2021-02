SpaceX, esplosione del prototipo Starship SN9 in fase di atterraggio: fallito il test VIDEO dell’esplosione

E’ fallito il test del prototipo di Starship SN9, il sistema di lancio che la SpaceX di Elon Musk sta progettando in vista dei viaggi verso Marte.

Come segnala il sito Spaceflightnow, il test di volo con il prototipo, partito regolarmente ieri dalla base di Boca Chica in Texas, è poi terminato in una spettacolare esplosione quando il razzo non è riuscito a rallentare abbastanza all’atterraggio.

SpaceX: è già il secondo incidente

Si tratta del secondo incidente di seguito per SpaceX, dopo quello simile avvenuto lo scorso 8 dicembre con il prototipo SN8.

Ieri SN9 è stato lanciato dal sito di SpaceX in Texas alle 3:25 del pomeriggio americane. Sembrava andare tutto per il meglio quando il veicolo ha raggiunto l’altitudine massima circa 4,5 minuti dopo il lancio, ma al momento di prepararsi all’atterraggio si è messo in verticale troppo tardi. Il razzo ha così urtato contro il terreno esplodendo in una grande palla di fuoco.

L’altro prototipo di Starship, SN10

Un altro prototipo di Starship, SN10, montato nel sito di lancio vicino, non ha sofferto danni per l’esplosione, anche se non si sa quando questo verrà lanciato. Il suo primo stadio non è infatti ancora stato completato.

SpaceX e il lancio di 143 mini satelliti

Lo scorso gennaio SpaceX si era resa protagonista di un record: per la prima volta con un unico lancio erano stati portati in orbita 143 mini satelliti. Un record portato a termine dal Falcon 9, il razzo riutilizzabile della SpaceX, che ha inaugurato così un servizio di taxi spaziale per piccoli satelliti.

In quella missione, l’azienda di Elon Musk aveva portato in orbita satelliti della Nasa e di aziende private di 11 Paesi, oltre a 10 satelliti Starlink della SpaceX per la copertura internet globale.

La missione, chiamata Transporter-1, è stata la prima di una serie di ‘lanci condivisi’ commerciali (rideshare launch) nell’ambito di uno specifico programma SpaceX ideato per portare in orbita satelliti più piccoli, condividendo un viaggio e riducendo i costi.