Spaghetti con le polpette, la “ricetta” inglese da brividi: “Così li fanno gli italiani” VIDEO

Spaghetti con le polpette al sugo, una ricetta classica della cucina italiana diventata famosa più all’estero che in Italia. Ma fatta come la prepara Lisa, una ragazza inglese, fa davvero venire i brividi. Non contenta Lisa dice anche nel suo video che “così la fanno gli italiani”.

Spaghetti e polpette, la ricetta da brividi

Cosa fa questa Lisa? Molto semplice, svuota e spalma tutti gli ingredienti su un piano da cucina in marmo. Si parte con due belle bottiglie di salsa, svuotate direttamente sul bancone. Così, a crudo, senza cucinarla. Poi sopra ci si aggiunge qualche spicchio di aglio, anche quello a crudo. Quindi le polpette, quelle almeno sono state cucinate. Accanto poi si svuota un bel vasetto di parmigiano (almeno speriamo sia quello) grattugiato.

Infine arrivano gli spaghetti, presi con le mani e messi sopra al tutto. Poi senza dover impiattare o fare altro, si mischia bene il tutto. Come guarnizione delle foglie di lattuga e qualche fetta di pane. Praticamente poi si mangiano così, freddi e appiccicosi.

Lisa spiega la sua ricetta

“I miei amici stanno arrivando, dice la ragazza, quindi questo è il modo più semplice e divertente per fare gli spaghetti per un sacco di invitati. Basta piazzare tutto sul piano qui davanti, non preoccuparti dei piatti o di tutte le cose ordinate” dice Lisa. “In Italia quando devono farli per tante persone fanno così”, spiega. Forse in Italia non c’è stata mai.

Ad ogni modo il video è un successo. Intitolato “Ultimate spaghetti hack”, ha raccolto più di 3.800 Mi piace e 14.000 commenti da spettatori molti dei quali – comprensibilmente – inorriditi. Tra i tanti commenti : “Ho mostrato il video a mia nonna. Lei è italiana. Anzi era italiana. È morta dopo aver visto la clip”.