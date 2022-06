Due persone hanno riportato ferite gravi in Spagna dopo che parte della struttura di un palco in fase di montaggio per un festival in Galizia ha ceduto.

A causa del crollo, diversi operai che si trovavano sul posto sono stati travolti.Secondo informazioni in arrivo in tempo reale, ci sarebbero altri quattro feriti lievi.

Spagna, cede palco: 4 feriti

Secondo l’agenzia Efe, 16 lavoratori coinvolti nell’incidente risultano invece illesi. L’allestimento del palco in questione era in programma in vista del festival ‘O son do camiño’, che dovrebbe andare in scena vicino a Santiago di Compostela.

Cos’è il festival ‘O son do camiño’

Al festival parteciperanno più di 40 artisti di statura internazionale, si legge nel sito del festival. Artisti che spaziano in vari generi: nel rock e indie (Liam Gallagher, Foals o Editors), nell’elettronica (The Chemical Brothers, Tiësto, Justice o Timmy Trumpet), pop (Jason Derulo, Dani Martin o Rigoberta Bandini) e sonorità latine e urbane (C Tangana, Anuel AA, Jhay Cortez, Duki, Justin Quiles o Nicki Nicole).

Ci saranno anche diversi artisti galiziani che occuperanno più del 40% della programmazione.