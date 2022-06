Il problema cinghiali non è solo italiano. Ecco cosa è accaduto su una spiaggia spagnola

Il problema cinghiali che invadono lo “spazio umano”, a quanto pare non è solo italiano. Dopo il video postato a dicembre da Shakira che mostra la presenza di questi animali anche a Barcellona, un cinghiale ha invaso la spiaggia di El Albir in Costa del Sol in Spagna. Qui, l’animale ha attaccato una donna.

Spagna, cinghiale invade spiaggia in Costa del Sol

E’ accaduto poco dopo le 11 di venerdì 3 giugno. L’animale ha cominciato a correre tra i bagnanti con i bagnini che non hanno potuto fare nulla. Il cinghiale è finito prima in mare. Poi, prima di scappare verso l’interno, si è messo a correre tra i bagnanti terrorizzati. Qui ha anche attaccato una donna che stava correndo.

Il cinghiali arriva dal vicino Parco Naturale della Serra Gelada?

Nel vicino Parco Naturale della Serra Gelada ci sono molti cinghiali. Come scrive il Sun, probabilmente l’animale proveniva da là. Non è però noto come abbia fatto a finire in mare.

Il parco naturale si estende per più di 4mila ettari di costa protetta nei comuni di Benidorm, Alfaz del Pi e Altea.

Non è chiaro come sia però finito in mare il cinghiale.

Nel video si vedono turisti e gente del posto che corre terrorizzata mentre il cinghiale correndo calpesta i loro asciugamani.