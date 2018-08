VIGO – Sono 266 i feriti per il crollo di una sezione di una passerella in legno durante un festival a Vigo in Spagna. Cinque sono in gravi condizioni, tra cui due quindicenni.

La piattaforma sul lungomare era piena di gente che assisteva all'esibizione di un artista rap durante "O Marisquino", evento di due giorni nella città della Galizia.

Alcuni spettatori che erano sulla piattaforma, 30 metri di lunghezza e 10 di larghezza, sono caduti in mare. I testimoni hanno riferito scene di panico mentre le persone cercavano di mettersi in salvo.

Diverse squadre di emergenza hanno soccorso i feriti, e i subacquei sono stati fatti scendere in acqua per verificare che nessuno fosse rimasto intrappolato sotto la struttura. La polizia ha confermato che non ci sono morti. Secondo quanto riportato, l’incidente è avvenuto poco prima di mezzanotte mentre una folla di tutte le eta’ ascoltava un concerto del rapper di Maiorca, Rels B.

Rels B., il rapper, in un tweet ha fatto forza ai feriti e consigliato a chiunque fosse preoccupato per gli amici o i parenti di contattare un punto di informazione di emergenza istituito dagli organizzatori del festival.

Il video del crollo della pedana e le foto Ansa scattate dopo quella che poteva essere una tragedia.