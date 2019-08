Spagna, filmava sotto le gonne delle donne: arrestato in flagrante VIDEO

ROMA – Filmava sotto le gonne di centinaia di donne, si parla di oltre 500, e poi caricava i video sui siti porn*.

La polizia di Madrid ha arrestato un uomo di 53 anni, un cittadino colombiano, con l’accusa di aver filmato oltre 500 donne senza il loro consenso.

Il 53enne è stato arrestato mercoledì mentre stava registrando un video sotto la gonna di una donna in metro. L’uomo, secondo quanto detto dalla polizia, stava usando un cellulare nascosto in uno zaino.

Nel corso del tempo l’uomo, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, ha caricato 283 video di 555 vittime, alcune delle quali minorenni. I filmati secondo gli inquirenti avrebbero ricevuto milioni di visualizzazioni online.

“L’uomo – ha spiegato la polizia parlando dell’arresto- in genere registrava le sue vittime in aree trafficate come la metropolitana prima di seguirle in strada. A volte si presentava addirittura nei supermercati o nei negozi per ottenere scatti migliori delle loro aree intime. L’uomo, cittadino colombiano, ha agito compulsivamente e quotidianamente”.

Al momento la polizia spagnola è riuscita a identificare soltanto ventinove vittime. Ventinove vittime che hanno già presentato denunce penali.

Ecco il momento dell’arresto in un filmato pubblicato dalla polizia spagnola sui social: