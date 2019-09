ROMA – Una banda di trafficanti di droga ha utilizzato una spiaggia della Costa del Sol per scaricare, in pieno giorno e accanto ad un gruppo di bagnanti, quella che si presume essere resina di cannabis. La droga viene scaricata da un motoscafo in un suv parcheggiato in spiaggia. I turisti riprendono la scena dal vicino residence e vengono minacciati: “Se avvertite la polizia vi ammazziamo”, avrebbero gridato i narcos in spagnolo all’autore del filmato, secondo quanto scrive il Daily Mail.

L’episodio incredibile è accaduto intorno alle 14,00 di lunedì 2 settembre sulla spiaggia di una zona residenziale conosciuta come Riviera Andalucia a Estepona, comune dell’Andalusia. I narcotrafficanti scaricano la droga velocemente e quasi inciampano sui pochi bagnanti presenti: poi fuggono via chi sul motoscafo, chi sull’auto.

La polizia ha avviato un’indagine. La Guardia Civil chiede che il problema sempre più frequente della droga che viene fatta sbarcare sulla costa spagnola, venga affrontato aumentando il numero degli agenti in servizio ed anche aumentando le risorse destinate a questo tipo di operazioni.

Fonte: Daily Mail