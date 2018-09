SAN ANTOLIN MEDINA DEL CAMPO – Incornato e sodomizzato da un toro: è la triste fine di un uomo di 54 anni, gravemente ferito in Spagna durante una corsa di tori (encierro in spagnolo) a San Antolìn Medina del Campo: come si vede nel video, che ha fatto il giro del mondo in poche ore, l’uomo cerca di difendersi dall’attacco dell’animale che lo incorna ripetutamente.

Ma non c’è nulla da fare contro la furia del toro che lo inchioda a una rete e continua a caricare. Inutili gli sforzi delle altre persone che hanno provato a placare l’animale: solo dopo diversi minuti lascia la sua “preda” a terra e si allontana con le corna ancora insanguinate.

L’uomo ha riportato ferite al braccio, al torace e alla zona anale ed è stato sottoposto a un urgente intervento chirurgico prima di essere trasferito in un ospedale a Valladolid: le sue condizioni rimangono comunque gravi.

Il consiglio comunale di Medina del Campo ha minimizzato sull’episodio, dicendo che “si è trattato di un incidente isolato e che le regole prevedevano che le persone non dovessero sostare in quella zona”.