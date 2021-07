Spalletti torna a pungere Totti: “La fiction poteva farla su di lui. Peccato non abbia avuto successo…” VIDEO

Nello stesso giorno della presentazione di Mourinho a Roma, Luciano Spalletti si presenta a Napoli e torna, nientedimeno che sulla questione Totti.

Spalletti attacca Totti sulla fiction Speravo de morì prima

Stuzzicato sulla fiction “Speravo de morì prima”, dove l’ex capitano della Roma racconta in particolare il tribolato rapporto con Spalletti nel corso della sua seconda esperienza sulla panchina della Roma, l’allenatore non si tira indietro e punzecchia Francesco Totti: “Sono felice di avergli dato la possibilità di fare una fiction. Però aveva i contenuti anche per farla su di lui. Mi dispiace che non abbia avuto grande successo e che abbia ricevuto delle critiche. Se me lo avessero detto, io 2/3 scene per fargli fare il pieno e per far crescere l’audience le avevo. Non voglio sottrarmi alla questione: ci sarà spazio anche per le cose meno importanti. Ora parliamo di Napoli e dei calciatori del Napoli”.

Tifosi giallorossi contro Spalletti

E così sul web, sponda romanista, i tifosi giallorossi lo accusano: “Spalletti ancora non se ripia sto rosicone, pensasse ar Napoli adesso è lasciasse in pace Francesco” o “Sinceramente questo “accanimento” di Spalletti verso Totti, basta…”. E c’è chi ironizza: “Prossimo film Spalletti nel ruolo dell’iceberg e Totti in quello del Titanic”.