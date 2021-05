Rissa tra lo sposo e un testimone al termine di un matrimonio a Specchia, in provincia di Lecce. Pochi secondi che però sono diventati virali sul web grazie ad un video ripreso da un passante.

Tutto sarebbe iniziato in un locale dove si stava celebrando il banchetto ma la lite è poi continuata in strada dove un passante ha immortalato il video. Pochi secondi di urla, tacchi a spillo, borsette e abiti lunghi e tirate di capelli nel tentativo di dividere lo sposo e un testimone. Il motivo della discussione non è chiaro, anche se si ipotizza che ad innescare il tutto è stato un brindisi “poco spiritoso” con cui il testimone avrebbe offeso il festeggiato.

Da quanto si vede nel filmato però, la situazione è precipitata e i due si sono picchiati selvaggiamente, al punto da costringere gli altri invitati e la sposa a intervenire per tentare di separarli. Spaventati per quanto stava accadendo alcuni abitanti che stavano assistendo alla scena, hanno chiamato i carabinieri. All’arrivo degli agenti però la tempesta si era già placata a parte qualche livido che ha comportato il trasferimento in ospedale, a Tricase per accertamenti, del giovane testimone.