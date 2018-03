MANILA – Lo spettacolo di fuochi d’artificio della azienda italiana Alessi di Ascoli Piceno, è stato premiato alla nona edizione del Philippine International Pyromusical Competition che si è tenuto sabato 10 marzo a Pasay City nei pressi di Manila nelle Filippine.

Tutte le notizie di Blitzquotidiano in questa App per Android. Scaricatela

Inizialmente noto come World Pyro Olympics, si tratta di una competizione annuale tra produttori di fuochi d’artificio provenienti da diversi paesi. Questa sorta di olimpiadi prevedono che a concorrere siano due paesi al giorno. L’ultima sera, a sparare i fuochi d’artificio è un paese non in gara.