Spinazzola, Bernardeschi e la telefonata con coro dall'aereo: "Spina, Spina..." VIDEO

Tutta Italia si stringe intorno a Leonardo Spinazzola. Durante il viaggio di ritorno Federico Bernardeschi ha fatto arrivare a Spinazzola l’urlo irrefrenabile degli azzurri sull’aereo: “Spina, Spina”. Il video, pubblicato sui social in queste ore, già sta facendo il giro del mondo.

Spinazzola infortunio, tendine d’Achille ko. Lesione o rottura? Oggi gli esami: rischia sei mesi di stop

Ci sono segni clinici di lesione al tendine d’Achille sinistro” per Leonardo Spinazzola. E’ quanto fa sapere la Federcalcio sulle condizioni del calciatore azzurro che si è infortunato contro il Belgio.

Oggi Spinazzola sottoporrà a esami strumentali più approfonditi – ancora da capire se a Firenze o a Roma –, con il rischio che possa trattarsi della rottura tendinea.

Spinazzola quindi, secondo le prime ipotesi, dovrà stare fermo per 5-6 mesi.

Spinazzola infortunio, Roberto Mancini: “Era tra i migliori giocatori dell’Europeo”

“Leonardo era tra i migliori giocatori dell’Europeo e lo sarà comunque anche se non scenderà più in campo perché è stato veramente bravo — dice il c.t. Mancini, piuttosto scosso mentre parla del suo giocatore, tormentato in carriera da tanti infortuni —. Siamo molto dispiaciuti per quello che è accaduto”.

“Per noi è una grande perdita — dice Insigne — gli siamo vicini con tutti noi stessi, Leo era fondamentale per noi: adesso cercheremo di arrivare in fondo soprattutto per lui”.