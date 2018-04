CZECHOWICE-DZIEDZICE – Due ragazze di 17 anni camminano su un marciapiede di Czechowice-Dziedzice, una città della Polonia. All’improvviso. una delle due spinge l’altra proprio in prossimità del passaggio di un autobus.

La giovane cade e rischia di finire sotto l’autobus che sta passando proprio in quel momento, per di più sbattendo con la testa. La ragazza si rialza e per sua fortuna, quello che sembra essere uno scherzo finito male ripreso casualmente da una telecamere di sorveglianza, non ha avuto conseguenze.

Le due, sconvolte, si abbracciano. L’episodio ha però un seguito: la polizia ha inflitto alla ragazza una multa di 72 euro per aggressione. Ora rischia una seconda punizione per aver messo a repentaglio il traffico stradale.