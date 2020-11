Spot Covid delle Isole Canarie per i giovani: ecco come si porta il virus in casa VIDEO

Un video di un minuto con uno spot contro il Covid che arriva dalle Isole Canarie per sensibilizzare i giovani.

Un cortometraggio con uno spot contro il Covid. Un messaggio chiaro per far capire ai giovani che la diffusione del coronavirus è anche roba loro. In particolare il video punta a sensibilizzare su quando si abbassano le precauzioni verso parenti, amici e anziani.

Il video, che si intitola “+1” ed è stato creato da Willy Suarez per l’Istituto del Cinema delle Isole Canarie e di Madrid ha generato grande impatto sui social network. Nelle immagini si vede un giovane che fa festa a casa di un amico quando riceve la telefonata della madre che lo informa che la nonna è stata ricoverata per coronavirus.

“E’ grave” gli dice, “Non sappiamo se supererà la notte”. “Non sappiamo come l’abbia preso, stavamo tutti molto attenti. Non è che sei andato ad una festa?”, chiede la madre al protagonista. Lui ha la mascherina abbassata alla gola così come i suoi amici e resta senza parole. Riesce solo a dire “Ma io sono andato a trovarla l’altro giorno e stava bene”, realizzando che potrebbe essere stato proprio lui ad aver introdotto il virus in casa. (Fonte YouTube).