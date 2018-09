Due pescatori e uno squalo balena si sono incontrati nelle acque a largo della Terra di Arnhem, nel nord-est del Territorio del Nord, in Australia. L’animale si avvicina all’imbarcazione docile e incuriosito, lasciandosi anche accarezzare dagli uomini a bordo che riprendono la scena, sorpresi per l’inatteso incontro, con i propri smartphone. Suggestive le immagini dall’alto riprese dal drone che mostrano la dimensione dell’esemplare di circa 6 metri.

Incredible moment a playful whale #shark circles fishermen on a tiny dinghy before letting the men pat it on the head pic.twitter.com/W4vkw9wGhE

— Hans Solo (@thandojo) 10 settembre 2018