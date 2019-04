ROMA – La scena è stata ripresa da una dashcam. Nelle immagini si vede il momento in cui esplode una bomba nella chiesa di Sant’Antonio di Colombo, in Sri Lanka.

Tutto il Paese è stato colpito oggi, nel giorno di Pasqua, da una serie di attentati che hanno fatto oltre 200 morti e centinaia di feriti. Almeno trentacinque gli stranieri morti. Nel mirino dei terroristi chiese e hotel. Si parla di almeno otto esplosioni in totale.

I primi sei attacchi si sono verificati in tre hotel di lusso di Colombo e tre chiese, la settima esplosione in un edificio di Dehiwala, in uno dei sobborghi a sud della capitale, dove un attentatore si è fatto esplodere e sono rimasti uccisi tre poliziotti, che erano entrati per fare una perquisizione. L’ottava, che non ha causato vittime al di fuori dell’attentatore, è avvenuta ancora in un quartiere di Colombo, Orugodawatta, e anche questa sarebbe opera di un terrorista suicida braccato dalla polizia.