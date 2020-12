Starship, esplosione in fase di atterraggio per il razzo di Elon Musk senza equipaggio VIDEO

Esplosione per il razzo Starship di Elon Musk che si è schiantato all’atterraggio dopo un breve volo a 12,5 chilometri d’altezza. Il veicolo senza equipaggio, nome in codice SN8, era stato lanciato dalla base di Boca Chica, in Texas. E’ stato il suo primo volo suborbitale ad alta quota.

Musk, che poco prima del decollo aveva smorzato gli entusiasmi sul rischio di malfunzionamenti, si è detto comunque soddisfatto dell’esperimento. “Abbiamo acquisito tutti i dati di cui avevamo bisogno”, ha scritto su Twitter l’imprenditore aggiungendo: “Marte, stiamo arrivando !!“. Una volta perfezionato Starship porterà cose e persone in orbita e, nei piani di Musk, arriverà sulla Luna e sul pianeta rosso, salvo altra esplosione.

Space Rider, il primo mini shuttle europeo

Intanto industria italiana in prima fila per la realizzazione del mini-shuttle europeo Space Rider: Thales Alenia Space (Thales 67%, Leonardo 33%) e Avio hanno firmato con l’Agenzia Spaziale Europea (Esa) un contratto da 167 milioni di euro per lo sviluppo di quello che sarà il primo sistema europeo di trasporto automatizzato e riutilizzabile per missioni senza equipaggio, che permetterà accesso e ritorno di routine dall’orbita terrestre bassa.

Grande quanto due minivan, sarà lanciato col nuovo razzo Vega C light nel 2023: resterà in orbita due mesi, ospitando a bordo vari esperimenti scientifici, per poi rientrare nell’atmosfera e atterrare con una precisione di 150 metri, pronto a essere riusato fino a sei volte. (Fonti Ansa e YouTube).