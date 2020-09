Prepara cocktail con la candeggina contro i poliziotti e i loro sostenitori: licenziato un dipendente della catena Target.

Prepara un cocktail con candeggina e ghiaccio, lo ribattezza “il sangue di uomini neri innocenti” e pubblica il video su Tik Tok.

Un dipendente della catena Target, Van Greyson Heart, è stato licenziato.

Il ragazzo, infatti, aveva realizzato il video, poi pubblicato su Tik Tok, all’interno di una filiale della catena a Nora, Indiana.

In sottofondo si sente la canzone “All I want for Christmas is a Few Dead Cops” mentre lui descrive la ricetta speciale indirizzata ai sostenitori della polizia e agli agenti.

“Ciao ragazzi – dice nel video il ragazzo – ho aggiornato la mia ricetta per le bevande Blue Lives Matter”.

Durante il filmato il dipendente non ha mai mostrato il suo volto sperando di non venir poi identificato.

Ma alla fine i poliziotti hanno identificato il ragazzo come un dipendente di Target che non lavorava nella caffetteria Starbucks.

“Questo video è spaventoso e inaccettabile – si legge in un comunicato di Target – Non tolleriamo questo comportamento, vogliamo che tutti gli ospiti vengano trattati con rispetto e stiamo licenziando il ragazzo”.

La bevanda, precisa inoltre la catena, non è stata servita e il video, diventato molto virale su Tik Tok, è stato già rimosso. (Fonte: YouTube).