Stati Uniti, conduttrice ha un ictus in diretta e non riesce più a parlare VIDEO

Julie Chin, la conduttrice di rete KJRH a Tulsa, in Oklahoma, Stati Uniti, si è trovata improvvisamente incapace di parlare durante la presentazione di un servizio sul lancio in orbita ritardato del razzo Artemis-I della NASA. La giornalista ha avuto un vero e proprio ictus in diretta.

Il racconto della donna

La giornalista ha poi raccontato che stava bene e “alla grande” prima che le telecamere iniziassero ad inquadrarla, ma ha detto che poi “le cose hanno iniziato a cambiare velocemente” nel corso della trasmissione.

Julie ha scritto che ha poi iniziato a non vederci e che poi le braccia sono diventate insensibili. Poi il problema di linguaggio. Alla fine ha deciso di abbandonare il servizio.

Adesso la giornalista è sotto osservazione e avrà bisogno di tempo prima di poter tornare a lavorare.