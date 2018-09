ROMA – “Sei troppo basso”. E scoppia il caos. Durante l’ultima amichevole tra Stati Uniti e Messico, l’americano Matt Miazga ha preso in giro il suo avversario Diego Lainez per la sua altezza.

Matthew Miazga e Diego Lainez sono entrati in contatto, arrivando viso a viso, dopo un fallo del messicano sull’americano. Quest’ultimo, infastidito dall’intervento dell’avversario, lo ha sovrastato dall’alto dei suoi 24 centimetri di differenza, prendendolo in giro circa la sua altezza con un gesto della mano.

Gesto che ha scatenato una rissa in campo. Ma a stemperare i toni, a fine partita, sono stati gli stessi protagonisti. “È qualcosa che accade nel calcio – le parole del messicano Lainez a fine partita – sono un po’ arrabbiato, ma non è niente”. Anche lo stesso Miazga ha chiuso poi la questione: “E’ normale, abbiamo parlato un po’. Fa parte del gioco”.

Si el argumento de Matthew Miazga para provocar a Lainez es la altura… Que se pregunte porque el a sus 23 años y con su 1,93 m (6 ft 4 in) de estatura no ha trascendido en el fútbol profesional, el Chelsea ya no sabe que hacer con el.#MiazgaFanfarrón pic.twitter.com/nAKozaJQB2

— elcaballerodelmicrófono (@quintanillajc) 12 settembre 2018