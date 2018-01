NEWCASTLE – Un uomo sta discutendo al telefono. Ad un certo punto getta a terra il telefonino e si rannicchia a terra. Sul binario sta passando un treno della Virgin ad alta velocità e l’uomo sembra volersi gettare sotto. In quel momento, una donna che sta spingendo una carrozzina si accorge che qualcosa non va. Come mostra il video YouTube ripreso dalle telecamere di sorveglianza, la donna torna in dietro e si getta al volo ed afferra l’uomo prima che commetta un suicidio.

La persona che ha postato le immagini su Facebook ha scritto che l’incidente si è verificato a Newcastle e la polizia inglese sta indagando su quanto è accaduto, avanzando dubbi però sull’autenticità delle immagini. Anche la Network Rail, l’ente che gestisce le ferrovie inglesi, sta esaminando il filmato.