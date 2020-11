Stefano Bozzini, un alpino di 81 anni, ha fatto una serenata davanti akl’ospedale in cui è ricoverata la moglie.

Stefano Bozzini con la fisarmonica fa una sereneta alla moglie ricoverata in ospedale. Una serenata sotto la finestra per non fare sentire troppo sola la moglie, ricoverata all’Ospedale di Castelsangiovanni, in provincia di Piacenza.

Stefano Bozzini, l’alpino che fa la serenata alla moglie sotto l’ospedale

Bozzini, classe 1939, che nei raduni delle penne nere chiamano il “Gianni Morandi degli Alpini”, ha imbracciato la sua fedele fisarmonica e ha tenuto compagnia in questo modo alla moglie Carla Sacchi. Che non può visitare né vedere a causa delle regole anti-Covid in vigore negli ospedali.

I due sono sposati dal 1973, lui mungeva le mucche e suonava la fisarmonica avendo imparato da autodidatta. Hanno avuto una vita felice, ma non sono mancati i momenti tragici, come quando hanno perso per malattia uno dei tre figli. Da quel momento Stefano ha buttato via tutti gli strumenti musicali e ha smesso di suonare. Ma solo per qualche tempo, quando gli hanno regalato nuovamente una fisarmonica non ha resistito.

“Mi chiedevano sempre di suonare ai raduni degli alpini”

“Ai raduni degli alpini, in giro per l’Italia, mi chiedono sempre di suonare e io non mi tiro indietro – racconta sul quotidiano di Piacenza Libertà – anche quando mi sono sposato io, tutti mi chiedevano di suonare. Però… ho visto la Carla ballare con altri, e allora ho fatto finta di essermi fatto male a una mano, perché volevo ballare solo io con lei”.

Suona alle feste degli amici, alle sagre paesane, nelle case di riposo per gli anziani. Ieri però la sua esibizione è stata un po’ particolare, perché ha suonato per sua moglie, sotto le finestre dell’ospedale di Castelsangiovanni. Si è portato uno sgabello e la fisarmonica ed ha attaccato le musiche che piacciono a Carla.

“C’era il sole, avrei suonato ancora, per tutto il giorno…” spiega. Ha mandato un bacio a Carla che lo guardava da dietro la sua finestra d’ospedale. Qualcuno con un telefonino ha registrato il suo concerto ed ha messo il video sui social dove è diventato rapidamente virale. Una pagina di umanità e di gioia in momenti così drammatici. (Fonti Ansa, Il Libertà, YouTube)