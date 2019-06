FERRARA – Stefano Solaroli è stato appena eletto consigliere comunale a Ferrara per la Lega. Nelle scorse settimane, Solaroli era apparso in un video sdraiato sul letto mentre mostrava a tutti la sua pistola. Ora il consigliere torna sulla ribalta per un altro filmato destinato a far discutere: questa volta si tratta di una diretta Facebook realizzata a Comacchio a Capodanno 2018 in cui parla del trincia-rom da far montare sul suv.

Il video è stato successivamente rimosso dal suo profilo: a recuperarlo è stato però il quotidiano online estense.com che lo ha pubblicato su Youtube. Nel filmato, Solaroli parla del freddo pungente e domanda ridendo: “Speri che si ghiaccino i rom?”. Poi, rivolgendosi al suo pubblico e annuncia: “Devo montare il trincia-rom sul Defender” (un suv della Land Rover, ndr).

A quel punto passa una donna e il futuro consigliere comunale borbotta: “C***o ti guardi, pu****a”. Poi sembra rispondere ad un messaggio online e dice: “Naomo chiede se ci sono dei rom, no qua non ne ho visti ancora, coi comacchiesi si scherza poco”. E alla fine conclude: “Metodo Naomo sempre presente”.



Come spiega Repubblica, Naomo altri non è che Nicola “Naomo” Lodi. Il già segretario cittadino della Lega è celebre per il “metodo” che porta il suo nome. Si tratta di una serie di provocazioni che spaziano dalla richiesta dei documenti a un immigrato incolpevole alla leadership della rivolta anti-profughi a Gorino nel 2016.

Oggi “Naomo” è vice-sindaco di Ferrara e assessore alla Sicurezza nella giunta di Alan Fabbri nata dopo il trionfo elettorale del 9 giugno.

Fonte: Estense.com, Repubblica