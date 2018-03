ROMA – Stephen Hawking che beve una birra con Homer Simpson o ancora che gioca a poker con altri fisici in una puntata di Star Trek. E ancora gli scherzi a Sheldon Coper in The Big Bang Theory o i cameo nei Griffin e in Futurama. Il 14 marzo il celebre astrofisico e scienziato “pop” ci ha lasciato, ma in televisione restano i segni della sua ironia e del suo spiccato senso dell’umorismo che lo hanno da sempre contraddistinto.

Hawking si è spento a 76 anni, ma nella sua vita nonostante la malattia non solo è stato un importantissimo scienziato che ha contribuito in modo determinante allo studio dell’universo e dei buchi neri, ma anche un abile divulgatore e molto presente in televisione e nel cinema. Tutte occasioni che lo scienziato ha sfruttato per portare l’astrofisica nel mondo quotidiano di tutti noi.

C’è per esempio la famosa scena in cui gioca a poker con altri importanti fisici, nella puntata di Star Trek The Next Generation. C’è quella birra bevuta in compagnia di Homer Simpson, frutto della mente di Matt Groening. E ancora la rivalità-amicizia in cui Hawking si confronta con Sheldon, da collega a collega, tra scherzi e scienza. Proprio il cast di The Big Bang Theory, appresa della notizia della morte dell’astrofisico, gli ha dedicato un saluto su Facebook: “Grazie per aver ispirato noi e il mondo”.

