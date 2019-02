ROMA – Barbara D’Urso velina per un giorno, che ancheggia sul bancone di Striscia la Notizia. E poi alla conduzione del Tg5, come giudice di Forum e persino a dirigere il Meteo. E’ il video promozionale del suo nuovo programma, intitolato Live – Non è la D’Urso, che andrà in onda nel prime time di Canale 5 a partire dal prossimo 20 febbraio.

Nello spot, che è già virale, appare una D’Urso come non l’abbiamo mai vista: nei panni di Brooke Logan accanto a Ridge di Beautiful, protagonista del Segreto accanto a Severo Santacruz, e altri bizzarri travestimenti. Il programma che commenterà le puntate dell’Isola dei Famosi 14 e del Grande Fratello 16, andrà in onda ogni mercoledì dopo Striscia la Notizia.

Un’altra impresa stacanovista per la conduttrice, che ha già in programma 18 puntate. Mentre il suo programma Pomeriggio 5 ha stabilito un nuovo record d’ascolto: 2,4 milioni e 19,4% nella prima parte e 2,7 milioni (20%) nella seconda.