ROMA – Enrico Mentana riceve un rapiro d’oro da Striscia la Notizia, il programma satirico in onda su Canale 5. Valerio Staffelli consegna il “riconoscimento“al giornalista e direttore del tg di La7 per lo scontro con l’Agcom che, durante la campagna elettorale, impone anche alle tv private di bilanciare politicamente non solo i rappresentanti dei partiti, ma pure gli interventi di giornalisti e opinionisti.

Per Mentana quanto deciso dall’agenzia “è una sciocchezza allargare la fascia di coloro che devono essere toccati dalle norme dell’Agcom. È giusto regolamentare gli spazi delle varie forze politiche ma ai giornalisti lasciate fare i giornalisti” conclude il direttore del Tg La7 (video Corriere Tv):