Stromboli, il momento dell’eruzione del vulcano ripreso da una barca VIDEO

STROMBOLI – Il momento dell’esplosione del cratere del vulcano Stromboli è stato ripreso mercoledì 3 luglio da una barca a vela, la Gioia Solaris One 44. In sottofondo si sente una turista che in lingua inglese dice: “Oh, look… oh, my god!”. Successivamente l’annuncio del comandante, in italiano, che annuncia il dietrofront dell’imbarcazione. (fonte YOUTUBE)