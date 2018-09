ROMA – Una donna anziana riesce a mettere in fuga i ladri che le puntano la pistola con lo scopo di rubare la sua auto. La donna è alla guida di un suv ed è appena arrivata nel cortile di casa sua. Dalla porta entrano alcuni ladri che bloccano l’uscita con un’altra auto.

I ladri puntano la pistola al volto della donna attraverso il finestrino e lei, per niente intimorita, decide di ingranare la retromarcia prendendo in pieno l’auto dei malientenzionati che nel frattempo cercano di scappare via. L’anziana non è ancora soddisfatta e spinge l’auto dei ladri sulla strada colpendola sempre di retromarcia con la sua 4×4.

In realtà, all’inizio del video si vede chiaramente che la donna ha problemi nell’inserire la marcia giusta. Una volta che ci riesce mette in fuga i ladri dimostrando notevole coraggio.

Il fatto è accauto nella provincia di Guateng in Sud Africa ed è stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza. Il video è poi finito su Twitter e Facebook.