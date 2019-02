PINETOWN – In SudAfrica una mamma coraggiosa col bambino in braccio ha chiuso fuori dal cancello di casa sua tre uomini armati con un fucile che tentavano di irrompere nella sua proprietà.

La madre ha tentato di chiudere il cancello della sua abitazione a Pinetown, ma uno dei tre uomini armati ha sparato alcuni colpi di pistola in aria. Un signore in pantaloncini è intervenuto e ha cercato di chiudere i cancelli ma è caduto a terra mentre venivano sparati i colpi. Il filmato è stato ripreso dalle telecamere a circuito chiuso il 2 febbraio alle 10:40 di sera quando la madre stava salutando i suoi ospiti.

L’esperto di sicurezza Andreas Mathios ha dichiarato: “I residenti erano indaffarati a salutare i loro amici, le cui vetture erano ancora parcheggiate nel viale, e hanno lasciato il cancello aperto perché stavano per andar via. I sospettati hanno colto l’occasione e si sono fermati fuori dalla casa. Nel momento in cui si sono avvicinati alle vittime, una delle donne in piedi sul vialetto di casa ha urlato quando ha visto l’uomo armato”.

Le riprese video mostrano che la donna ha chiuso manualmente il cancello lasciando fuori gli uomini armati mentre uno dei veicoli in partenza è ritornato all’interno della proprietà e si schiantato contro la porta del garage.

Uno degli uomini armati ha attraversato il cancello mentre la madre si è accucciata sul pavimento e ha cominciato a cullare il suo bambino tra le braccia. Il ladro armato ha sparato dei colpi in aria prima di andarsene.

Secondo Mathios, una delle vittime ha gettato i cellulari in un cespuglio per impedire ai ladri di prenderli. Un rapinatore è riuscito comunque a prendere un telefonino ed è poi scappato. Nessuno è rimasto ferito durante il violento incidente. La polizia deve ancora confermare se sta indagando sull’accaduto.