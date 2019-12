DURBAN – Onde di bottigliette di plastica come se fosse la schiuma del mare. Questa l’immagine ripresa dalla videocamera di un attivista del Litterboom Project a Durban, in Sudafrica.

Il video è stato pubblicato online dagli ambientalisti di questa associazione sudafricana nata proprio per combattere l’inquinamento dei mari e ha fatto subito il giro del mondo.

In Sudafrica, denuncia l’organizzazione, la cattiva gestione da parte delle autorità le baraccopoli in riva ai fiumi sono responsabili dell‘inquinamento. Il problema è emerso con maggior forza negli ultimi giorni, in seguito alle piogge e alle inondazioni che hanno colpito il Paese: così migliaia di bottigliette di plastica si sono riversati sulle spiagge. (Fonti: YouTube, The Litterboom Project)