Super Bowl, Beyonce e Jay-Z restano seduti durante l’inno VIDEO

ROMA – Beyoncé e Jay-Z sono rimasti a sedere per protesta durante il momento dell’inno nazionale americano che ha aperto il Super Bowl 2020. Super Bowl 2020, per la cronaca, dove ha trionfato il Kansas City Chiefs contro San Francisco.

Ma nelle ore successive all’evento non si parla d’altro che del gesto della coppia d’oro della musica pop e rap americana. D’altronde non è la prima volta per loro.

Già in passato, infatti, Beyoncé e Jay-Z avevano espresso il proprio sostengo al gesto Colin Kaepernick, rimasto in ginocchio per protesta contro il razzismo durante l’inno. Kaepernick poi scaricato dall’NFL.

Il problema è che solo qualche giorno fa Jay-Z era stato molto criticato per aver deciso di stringere un partnership proprio con la NFL.

Critiche a cui Jay-Z, intervistato dal New York Times, aveva risposto così: “Finché le persone vengono ferite, emarginate e perdono i propri familiari, posso sopportare un po’ di stampa negativa”. Jay-Z, durante l’intervista, aveva giustificato la partnership dicendo di voler influire sulla NFL direttamente da posizione di vertice: “Capirei se si parlasse di una cosa successa tre mesi fa, ma sono passati tre anni e qualcuno deve tornare a chiedere: Cosa facciamo adesso, perché la gente sta ancora morendo?”.

Fonte: Tmz, YouTube.