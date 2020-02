MIAMI – Shakira e Jennifer Lopez hanno illuminato con il loro show l’halftime del Super Bowl. Le due cantanti si sono esibite nell’intervallo della finale NFL tra San Francisco 49ers e Kansas City Chiefs. Quindici minuti di grande spettacolo per i milioni di telespettatori collegati in mondovisione. Uno show dedicato a Kobe Bryant.

Le due popstar hanno ballato e cantato alcuni dei loro grandi successi. Shakira, compagna del difensore del Barcellona Gerard Piqué, ha aperto lo spettacolo all’Hard Rock Stadium di Miami. Poi è stato il turno di JLo. Un’esibizione che ha scatenato i social ma anche molti giocatori Nba.

Kendrick Perkins, ex cestista, ha riportato di un dialogo imbarazzante con la moglie dove ha ammesso di aver finto di essere interessato a Ja Rule e non alle due artiste. Post commentato anche da LeBron James che però non si è sbilanciato troppo: “Fantastico spettacolo”. Lo show delle due ha messo nei guai anche l’MVP Giannis Antetokounmpo con la sua fidanzata, almeno stando a quanto ha scritto in uno dei tweet più popolari della serata: “Uno spettacolo che mi ha messo nei guai”. (fonte TWITTER)