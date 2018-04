PERTH – Una gara della World League di surf, disciplina che da Tokyo 2020 farà parte delle Olimpiadi, in programma nei dintorni di Perth, è stata rinviata dopo che uno squalo ha attaccato un 37enne argentino che si stava allenando nelle acque antistanti a Gracetown.

Il surfista, Alejandro Travaglini, è riuscito comunque a salvarsi e, dopo essere stato immediatamente soccorso, una volta tornato a riva, è stato trasportato in ospedale a bordo di un elicottero. Non correrebbe pericolo di vita. Questo fatto ha comunque convinto gli organizzatori a rinviare la gara della World League per avere il tempo di rinforzare le misure di sicurezza. Cliccando qui è possibile vedere sul Daily Mail il momento esatto dell’aggressione.

Nel frattempo alcuni assistenti bagnanti di servizio nelle spiagge della zona hanno riferito che uno squalo lungo circa 4 metri è stato avvistato in zona anche due ore dopo aver aggredito Travaglini, e avrebbe attaccato un altro surfista, di 41 anni, salvatosi nonostante varie lesioni alla gamba destra.