SYDNEY – Tragedia sfiorata a Sydney in Australia. Un bambino che era con la madre cade tra il treno e la banchina mentre tenta di salire sul treno.

Accade nella stazione Sydennham: i tanti passeggeri presenti sono riusciti ad avvertire il macchinista permettendo di tirare fuori il piccolo in sicurezza.

Il piccolo, che era con la madre, non è rimasto ferito. Resta da capire come abbia fatto a cadere. Osservando il video, si nota molta distanza tra il marciapiede e il treno. Alla fine del filmati so vede il piccolo che viene medicato e rassicurato in una stazione vuota.

Qualcosa di simile è accaduto nel 2017 in Cina. Una bambina di 3 anni , nella stazione di Xining, è caduta nello spazio tra la banchina e un treno in partenza. Nel panico generale, anche in questo caso sono immediatamente intervenuti i viaggiatori. La piccola è stata soccorsa, sana e salva, in pochi minuti.

Fonte: Corriere della Sera, Youtube