SYDNEY – Una donna incinta di 26 anni viene gettata a terra e pugnalata alla testa in pieno giorno. E’ accaduto a Sydney in Australia, lo scorso martedì alle ore 9. La donna, alla 30esima settimana di gravidanza, stava andando a lavorare a Surry Hills: un poliziotto fuori servizio e un passante sono riusciti a intervenire fermando in questo modo l’attacco violento.

Ad aggredirla è stata una donna di 28 anni ora finita in carcere. La donna non è potuta uscire con la cauzione: il Tribunale locale l’ha infatti rifiutata decidendo per l’arresto da scontare in carcere.

La donna incinta è stata portata in ospedale per una visita medica e sembrerebbe fuori pericolo. La polizia di Surry Hills ha elogiato le azioni dei passanti con una nota diffusa dall’ispettore capo della Polizia Adam Johnson.

Gelosia? Tentativo di rapina? Al momento, non si conoscono le ragioni dell’aggressione.

Fonte: Daily Mail