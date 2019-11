ROMA – Una donna salta improvvisamente fuori dal vagone di un treno dopo essersi resa conto di aver sbagliato treno. La donna indossa dei tacchi alti: salta giù improvvisamente e finisce a terra sbattendo.

L’incidente è stato catturato dalle telecamere della stazione ferroviaria di Chaozhou, nella contea meridionale di Pingtung a Taiwan. La donna è una pendolare la cui identità non è stata resa nota, scrive il Daily Mail citando AsiaWire da cui proviene il video. Doveva andare verso nord ma, dopo essersi resa conto di essere salita sul treno sbagliato, è scesa di corsa, ha raccontato il capostazione Kuo Kun-Yue.

Invece di prendere il treno locale 108 in direzione nord la donna era salita sul treno 3501 in direzione Taitung County nel sud-est dell’isola. Quando si è resa conto del suo errore, il treno si stava già muovendo. La donna ha aperto le porte a soffietto del vagone ed è saltata giù sulla piattaforma essendosi resa conto di non avere molto tempo a disposizione per aspettare di scendere alla fermata successiva. Non riuscendo però a restare in piedi è caduta terra. Kuo ha raccontato che la pendolare non aver riportato ferite: ovviamente è stata soccorsa dal personale della stazione.

A quanto pare non è stata multata per il suo gesto che poteva avere conseguenze ben peggiori.

Fonte: Daily Mail