Tanzania, in campo arriva uno sciame di api killer: i calciatori si gettano a terra VIDEO

Arrivano le api assassine e i calciatori all’improvviso si sdraiano per terra.

Tutto vero. Tutto è successo in Tanzania durante una partita tra Gwambina FC e lo Young Africans Sports Club (Yanga SC).

Le immagini girate in Tanzania ora stanno facendo il giro del mondo. Nel filmato si vedono i calciatori che, dopo aver avvistato lo sciame, immediatamente si gettano a terra.

Non solo i calciatori a dir la verità. A terra, infatti, si gettano un po’ tutti arbitro e pubblico compresi. Poi, passato qualche secondo e, evidentemente, passato anche lo sciame, tutti si rialzano e ritornano a giocare come se niente fosse mai accaduto.

Insomma: pericolo scampato. Resta comunque impressionante l’immagine dei calciatori sdraiati per terra. Immagine che per giorni, come ovvio, le ritroveremo più o meno ovunque sui social. (Fonte: YouTube)