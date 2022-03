Insulti e lancio di pietre ieri pomeriggio contro nave Carabiniere al passaggio dal canale Navigabile di Taranto da parte di un gruppo di persone. Persone che hanno mostrato anche uno striscione con la scritta: “La guerra la stiamo già pagando: chi con la vita, chi con la fame. No Nato! No Putin!“. I manifestanti hanno urlato “assassini, assassini” e “vergogna” proprio mentre la nave faceva il suo ingresso in Mar Piccolo per raggiungere l’Arsenale, dove sarà sottoposta a lavori. Il video che documenta la protesta è stato condiviso sulla pagina Facebook “Taranto è lui”, diventando subito virale con centinaia di condivisioni e commenti, quasi tutti a difesa dei militari italiani.

Taranto, nave del Carabiniere contestata, le reazioni dei politici

“Insulti e sassi contro una fregata della Marina Militare italiana. Quanto avvenuto a Taranto è un’offesa a chi ogni giorno, con indosso una divisa, difende l’Italia con coraggio e sacrificio. Questo non è pacifismo, è idiozia”. Lo scrive su Twitter Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia.

“I sassi e gli insulti al passaggio della nave della Marina militare ‘Carabiniere’ nel porto di Taranto sono un episodio inaccettabile ad opera di un gruppo ristretto di persone che di certo non rappresenta il sentimento che lega l’Italia ai propri militari”. Donne e uomini al lavoro, ogni giorno, per la pace”. Così il ministro per le autonomie, Mariastella Gelmini, su twitter.

Le parole di Luigi Di Maio

“Quanto accaduto a Taranto, con la nave della Marina Militare presa a sassate da un gruppo ristretto di persone è da condannare fermamente. La violenza stessa è sempre da condannare. Le donne e gli uomini della Difesa, così come gli agenti delle Forze dell’ordine, lavorano ogni giorno per tutelare il Paese e tutti i cittadini, come ribadito anche dal ministro Guerini. A loro vanno indirizzati ringraziamenti, non insulti come avvenuto in occasione di questo triste episodio. Esprimo la massima vicinanza al personale della nave Carabiniere e a tutto quello della Marina Militare”. Così il ministro degli Esteri Luigi Di Maio.

Video La Gazzetta del Mezzogiorno