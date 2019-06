ROMA – Un gigantesco ragno che mangia un opossum. Questa la scena che si sono trovati a filmare due coniugi durante un viaggio verso Mount Field in Tasmania.

Adam e la moglie Justine Latton hanno visto il ragno tenere l’opossum sollevato dopo averlo ucciso. Una scena singolare, dato che è avvenuta proprio nella stanza dove avrebbero alloggiato per il weekend di vacanza: “E’ successo qualche settimana fa. Da queste parti gli opossum sono parecchi e, nella stanza dove ci trovavamo, un grosso ragno si è accorto della povera bestiolina. Lo ha attaccato per poi portarselo via. Questo tipo di ragni caccia anche lucertole o rane ma mammiferi di questo tipo non fanno parte, di solito della sua dieta”.

L’aracnide nel video è un “ragno cacciatore”, una specie che vive in Australia ma non è aggressiva verso l’uomo. Questo aracnide infatti attacca l’uomo solo se provocato e il suo morso provoca gonfiore e arrossamento per un paio di giorni, per poi guarire.

La coppia ha filmato la scena e l’ha postata sui social, dove il video è diventato ovviamente virale. Molti hanno notato e commentato la dimensione di questo ragno, ma soprattutto la sua dieta, e bisogna ammettere che le immagini sono impressionanti.

(Fonte YouTube/RyanLatestWorldNews)