MILANO – Taylor Mega torna a far parlare di sé nel modo meno originale dell’estate: tuffandosi in una delle fontane di Milano. Ovviamente con tutte le sue forme ben in vista.

La influencer ha postato su Instagram un video in cui si mostra con un costume bianco intero ma sgambatissimo mentre si lancia nella fontana del Castello Sforzesco.

Poco dopo la bionda prezzemolina si diverte a fare uno scherzo telefonico a Giancarlo Magalli e finisce la propria performance con quello che dovrebbe essere, almeno nelle intenzioni, un car wash sexy al semaforo. Il tutto ovviamente rilanciato sui social, con buona pace dei suoi fan. (Fonte: Instagram)