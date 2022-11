Teheran, la polizia spara contro i manifestanti nella metro e picchia le donne VIDEO

Ancora repressioni dei civili da parte delle autorità in Iran, dove le forze di sicurezza hanno aperto il fuoco sulla folla in una stazione della metropolitana di Teheran, e hanno picchiato alcune donne che non indossavano il velo obbligatorio sui vagoni del servizio di trasporto. A riportarlo il Guardian, che cita filmati condivisi sui social media.

In video le nuove repressioni contro i civili a Teheran

Secondo quanto riferito sul web, le violenze delle autorità iraniane sono avvenute martedì scorso, e le immagini mostrano i passeggeri che corrono verso le uscite, con molti che cadono e vengono calpestati, dopo che la polizia ha aperto il fuoco su una piattaforma affollata. La polizia è stata inoltre filmata attraverso i finestrini di un treno, mentre cammina attraverso le carrozze e picchia le donne con i manganelli.

Le proteste per la morte di Mahsa Amini

La nuova denuncia di violenze da parte delle autorità di Teheran giunge mentre le proteste per la morte di Mahsa Amini sono entrate nel terzo mese. Le manifestazioni si sono intensificate martedì, quando gli organizzatori delle mobilitazioni hanno chiesto tre giorni di azione per commemorare il “Novembre di sangue” del 2019, quando centinaia di persone sono state uccise durante le proteste contro l’aumento dei prezzi del carburante.