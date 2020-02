LONDRA – Gli aerei non ce la fanno proprio ad atterrare negli aeroporti londinesi di Heathrow e Manchester per effetto della tempesta Ciara e quelli che ci riescono sono costretti a manovre pericolose. Velivoli scossi come fuscelli in aria, aerei che sfiorano il suolo con le ruote del carrello ma che sono costretti a rialzarsi e riguadagnare quota per dirigersi in altri aeroporti europei meno flagellati dai venti. In queste ore nell’aeroporto londinese di Heathrow e di Manchester si sono moltiplicati i mancati atterraggi, a scapito delle poche volte che gli aerei sono riusciti a guadagnare pericolosamente la pista

E’ l’effetto della tempesta Ciara che sta devastando il nord Europa, che sta per estendere i suoi effetti in tutto il vecchio continente e che promette di creare disagi ancora in questa settimana.

Ecco alcuni video che mostrano atterraggi difficoltosi o mancati atterraggi negli aeroporti di Heathrow, Manchester e New Castle.

In questo video si vedono aerei di diverse compagnie all’aeroporto londinese di Heathrow, che fanno uno, due tentativi di atterraggio o addirittura sfiorano la pista con le ruote del carrello ma sono costretti a rialzarsi e ripiegare su altri aeroporti europei come Barcellona, Francoforte o Monaco al momento meno flagellati dai venti.

In questo video un British Airways 777 tocca la pista dell’aeroporto londinese di Heathrow ma deve rialzarsi con una manovra molto pericolosa.

Anche in questo video gli atterraggi all’aeroporto di Manchester ci tengono col fiato sospeso: aerei barcollanti e che atterrano camminando su un lato.