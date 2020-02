ROMA – Ancora delle immagini che si riferiscono alla tempesta Ciara. A Londra, un aereo di linea è atterrato sulla pista dell’aeroporto londinese di Heathrow arrivando di “traverso”.

L’atterraggio è stato da brividi per via delle forti raffiche di vento causate dalla tempesta Ciara.

Tempesta Ciara, cinque morti in Europa.

Con venti fino a 180 chilometri orari, piogge torrenziali e alluvioni, la tempesta Ciara che ora ha raggiunto anche l’Italia ha provocato almeno cinque le vittime finora – in Europa settentrionale, mentre l’emergenza si è spostata a sud in una traiettoria che nelle ultime ore l’ha portata attraverso l’Olanda, la Germania e la Francia fino a minacciare il sud-est francese, sfociando nel Mediterraneo sulla Corsica. Centinaia i voli rimasti a terra.

Quattro delle cinque vittime erano in Paesi periferici rispetto al cuore della tempesta, che ha avuto un’estensione enorme: una persona è dispersa in mare nel sud della Svezia quando si è rovesciata una barca; a Londra e nella lontana Slovenia due persone hanno perso la vita per la caduta di alberi sulle rispettive automobili, mentre in Polonia, nella zona di Zakopane, vicino al confine con la Slovacchia, una donna e la sua bambina sono state uccise dall’impatto di un tetto portato via dal vento. Tre feriti gravi per la caduta di alberi anche in Germania: due a Sarrebruck, nella zona renana, e una a Paderborn, nel centro. A Colonia una gru è caduta sulla cattedrale, causando ingenti danni. In Austria black-out per 35.000 abitazioni.

Fonte: Ansa, Corriere della Sera, YouTube