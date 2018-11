SANTA CRUZ DE TENERIFE – Il maltempo colpisce l’isola di Tenerife, e la furia delle onde si abbatte con violenza sui palazzi costruiti in riva al mare.

A causa della fortissima mareggiata, le autorità dell’isola hanno ordinato lo sgombero di 65 appartamenti in un palazzo di Mesa del Mar, comune di Tacoronte.

Nel video, girato da un residente, un’onda gigante alta più di dieci metri ha travolto un palazzo sul mare sradicando i balconi al secondo e terzo piano.

Il sindaco di Tacoronte, Alvaro Davila, ha confermato ai media spagnoli che non si sono registrati feriti e ha messo a disposizione il centro sportivo comunale come centro di ricovero per le persone che hanno abbandonato le case. Altri danni sono stati registrati nella parte meridionale dell’isola, con macchine trascinate in mare e finestre di alcuni locali distrutte.