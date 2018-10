PECHINO – Alta tensione tra Sloane Stephens e Anastasia Pavlyuchenkova. Durante uno scambio, la russa ha tirato uno smash fortissimo verso il corpo dell’americana. Sloane ha risposto apostrofando l’avversaria con un: “Pu…na hai cercato di colpirmi”. PECHINO – Alta tensione tra Sloane Stephens e Anastasia Pavlyuchenkova. Durante uno scambio, la russa ha tirato uno smash fortissimo verso il corpo dell’americana. Sloane ha risposto apostrofando l’avversaria con un:

bordocampo. E’ accaduto durante la sfida di primo turno del China Open sul cemento di Pechino. Poco prima, la tennista americana finalista al Roland Garros, dopo aver vinto il set, ha cominciato ad insultare l’avversaria accusandola di essere antisportiva. La russa, infatti, ha chiamato il fisioterapista mentre si trovava in svantaggio 5-2 nel secondo set, di fatto interrompendo il gioco per ricevere le cure a

Per placare gli animi è dovuta scendere la giudice di sedia, la cinese Jenny Zhang. “Non sei nemmeno infortunata, non essere ridicola” ha detto la Stephens all’avversaria. Il match è stato vinto in 3 set dalla Stephens.