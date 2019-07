ROMA – Le pareti del ristorante tremano per la scossa di terremoto e alcuni oggetti cadono a terra. I dipendenti presenti all’interno fuggono via per la paura. Il video è stato girato nel ristorante Pita Fresh a Ridgecrest, circa 300 km a nord-est di Los Angeles, una delle località più colpite dal sisma di magnitudo 6,4 che giovedì 4 luglio ha colpito il sud della California provocando paura proprio nel giorno dell’Indipendenza.

La scossa è stata avvertita poco dopo le 10:30 ore locali e per circa 30 secondi hanno tremato anche i grattacieli del centro di Los Angeles. Si tratta della più forte scossa di terremoto dal 1994 ad oggi. Avvertita anche nella vicina Las Vegas in Nevada, fortunatamente non ha provocato danni gravi o feriti. L’epicentro è stato localizzato nella Searles Valley nell’area di San Bernardino. Alla prima scossa sono seguite altre quattro scosse di assestamento di magnitudo tra 3.5 e 4.7, si legge sul sito della Cnn.

Nel video che segue, l’interno del ristorante Pita Fresh proprio durante la scossa (fonte Corriere della Sera, Youtube).