SANREMO – Teresa De Santis ha cantato “Strada facendo” di Claudio Baglio hai microfoni di Radio Rock 106.6. L’emittente è a Sanremo per seguire da vicino il 69° Festival della Canzone italiana, tramite il karaoke reporter Dejan Cetnikovic.

La De Santis è stata la prima temeraria ospite dell’inviato dell’emittente romana a mettere a dura prova le proprie corde vocali. Lo ha fatto interpretando, non a caso, proprio un brano del direttore artistico del Festival.

Tra la direttrice di Rai 1 ed il presentatore del festival nei giorni scorsi c’erano state delle frizioni riguardanti il tema dei migranti (Baglioni sul caso della Sea Watch aveva infatti affermato: “Non si può risolvere il problema di milioni di persone in movimento bloccando lo sbarco di 15 persone”) che però De Santis ha voluto smentire: “Io è il ‘dittatore artistico’ non abbiamo mai litigato, è stato semplicemente stato un problema relativo a un uso improprio di una conferenza stampa, ma non da parte di Claudio. Lì le questioni sono state altre e sono state riportate non sempre bene”.

VIDEO COURTESY of RADIO ROCK 106.6